Betrunkener Autodieb will in Seniorenheim übernachten

Ein ganzes Sammelsurium an Verstößen hat ein Mann im Landkreis Bamberg in einer Nacht gesammelt. Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut klaute er ein Auto, baute einen Unfall und legte sich anschließend in einem Altenheim schlafen.