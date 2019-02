17.02.2019, 14:44 Uhr

Betrunkener attackiert im Krankenwagen Rettungssanitäter

Bei einem Streit hat sich ein Betrunkener am Samstagnachmittag in Augsburg so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen sollte. Auf dem Weg griff er dann einen Rettungssanitäter an.