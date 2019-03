Betrunkener 84-Jähriger liefert sich "Verfolgungsjagd"

Ein Zeuge hatte den Fahrer in Partenstein beobachtet und der Polizei gemeldet. Als die Beamten eintrafen war ihnen schnell klar, warum der Mann so langsam fuhr: Die rechte Seite seines PKW war stark beschädigt. Statt auf Reifen, fuhr er nur noch auf den Felgen. Trotzdem ließ sich der ältere Mann von der Polizei nicht stoppen und fuhr in Schrittgeschwindigkeit weiter. Während dieser "Verfolgungsfahrt" fielen vom Auto Teile der Karosserie ab. Ein Beamter konnte schließlich die Fahrertür des langsam rollenden Fahrzeugs öffnen und die Weiterfahrt unterbinden.

Betrunken und verwirrt

Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug verlor der 84-Jährige das Gleichgewicht und musste durch die Streife aufgefangen werden. Der alkoholisierte und stark verwirrte Mann wurde zur stationären Behandlung und Blutabnahme in das Krankenhaus Lohr am Main verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das kaputte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der ältere Mann konnte keine Angaben darüber machen, wie und wo das Fahrzeug beschädigt wurde. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.