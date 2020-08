29.08.2020, 15:10 Uhr

Betrunkener 17-Jähriger stürzt mit BMW Böschung hinab

Ein 17-Jähriger ist am frühen Morgen in Donauwörth mit seinem BMW mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt. In erwarten mehrere Anzeigen: Er war nur im Besitz einer Prüfbescheinigung für begleitetes Fahren – und hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut.