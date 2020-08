Betrunkener 15-Jähriger randaliert in Wiesentheid

Los ging es damit, dass der betrunkene Jugendliche seine Mutter am Abend in der gemeinsamen Wohnung in Wiesentheit im Landkreis Kitzingen geschlagen und beide Eltern massiv bedroht hatte. Nach Angaben der Polizei nahm er dann das Fahrrad seines Vaters und ist fuhr damit weg. Die Polizei konnte den 15-Jährigen am Mehrgenerationenhaus aufgreifen. Ein Alkohltest ergab zwei Promille Alkohol. Deshalb wurde ihm Blut abgenommen.

Jugendlicher musste Rausch im Gefängnis ausschlafen

Beim Transport in ein Krankenhaus beleidigte, bedrohte und bespuckte er die Einsatzkräfte. Auch im Krankenhaus randalierte er weiter. Deshalb musste er seinen Vollrausch in einer Haftzelle der Würzburger Polizei ausschlafen. Der Jugendliche muss sich jetzt unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.