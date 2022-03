Betrunkene Verkehrsrowdys verprügeln Autobesitzer

Zwei alkoholisierte Männer sollen in der Nacht zum Montag als Verkehrsrowdys aufgefallen sein und einen Mann verprügelt haben, dessen Autoreifen sie offenbar stehlen wollten. Wie die Polizei mitteilt, ging Sonntagnacht zunächst eine Mitteilung bei der Einsatzzentrale ein, dass ein rücksichtsloser Pkw-Fahrer auf der Fürther Straße in Schwabach andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und genötigt haben soll. Rund eine Stunde später fiel der Fahrer eines Audi A6 bei Neuhof an der Zenn im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim durch Drängeln und Auffahren auf.

Männer sollen Reifen geklaut und Mann angegriffen haben

Wenige Kilometer weiter bei Unterschlauersbach im Landkreis Fürth soll er dann einen Kreisel überfahren haben. Dabei beschädigte er einen Reifen seines Pkw. Um weiterfahren zu können versuchte der 32-Jährige zusammen mit seinem 23-jährigen Beifahrer den Reifen eines geparkten Pkw abzumontieren. Der Besitzer des Wagens wurde durch die Auto-Alarmanlage geweckt. Als er seine Haustür öffnete, wurde er laut Polizei von den beiden Männern angegriffen, zu Boden geschleudert und ins Gesicht getreten. Sie wollten demnach mit dem beschädigten Auto fliehen, konnten aber von einer inzwischen eingetroffenen Polizeistreife festgenommen werden.

Betrunkener Fahrer hatte mehr als zwei Promille

Beide Männer waren stark alkoholisiert, bei dem Fahrer wurden mehr als zwei Promille festgestellt. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ebenso einer der Tatverdächtigen. Er soll zuvor den Glaseinsatz der Haustüre eingetreten haben und verletzte sich dabei schwer am Fuß. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer. Sie wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt.