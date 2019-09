Betrunkene schlägt in Hof Tür ein und schläft in fremdem Bett

Eine 37-Jährige war am Sonntagabend (29.09.19) so betrunken, dass sie in Hof in eine fremde Wohnung eingedrungen ist und sich dort ins Bett gelegt hat. Die Hoferin hatte zuerst an der Tür eines 28-jährigen Mannes geklingelt, weil sie ihr Handy aufladen wollte. Dies gestattete der gutmütige Mann auch, obwohl er die Frau nicht kannte.

Erst geladen, dann getankt

Einige Stunden später kehrte die 37-Jährige dann betrunken zurück – doch diesmal verwehrte der Mann den Zutritt. Darüber sei die Frau aber so erbost gewesen, dass sie den Glaseinsatz in der Wohnungstür einschlug, die Tür öffnete und sich ins Bett des Mannes legte und sofort einschlief, teilte die Polizei Hof mit.

Endstation Ausnüchterungszelle

Die alarmierten Polizisten trafen auf die tief schlafende 37-Jährige, die trotz mehrmaliger Aufforderung das offensichtlich warme und gemütliche Bett nicht verlassen wollte. Doch schließlich konnte sie in eine Polizeizelle begleitet werden, in der sie ihren Rausch ausschlafen konnte.

Kein Alkoholtest möglich

Wie viel die Frau getrunken hatte, steht nicht fest – ein Alkoholtest sei aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nicht möglich gewesen, so ein Polizeisprecher. Gegen die 37-Jährige wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.