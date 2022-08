Betrunkene rammt Polizeiauto und versucht zu fliehen

Eine betrunkene Frau hat bei einer Polizeikontrolle im Landkreis Kronach einen Streifenwagen gerammt und versucht, zu flüchten. Beamte hatten die 58-Jährige am Montag in Steinbach am Wald angehalten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Alkoholisierte Frau will vor der Polizei wegrennen

Dabei sei sie rückwärts gegen das stehende Polizeiauto gefahren – ob mit Absicht, war zunächst unklar. Ein erster Test ergab einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille, wie es weiter hieß. Weil die 58-Jährige plötzlich losgerannt sei, fesselten sie die Beamten und kassierten zudem ihren Führerschein. Verletzt wurde niemand.

Lkw-Fahrer bei Waischenfeld gestoppt

Zuletzt hatte die Polizei in Oberfranken wegen eines betrunkenen Verkehrsteilnehmers auch in der Fränkischen Schweiz ausrücken müssen. Ein Autofahrer stoppte einen in Schlangenlinien fahrenden Lkw. Ein zufällig vorbeifahrender Polizist verständigte daraufhin seine Kollegen.