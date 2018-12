08.12.2018, 15:26 Uhr

Betrunkene Joggerin stürzt in Saale

Eine 27-jährige Touristin aus Düsseldorf ist in Bad Kissingen in die Saale gestürzt. Die Frau hatte laut Polizeibericht "anscheinend ausgiebig dem Wein gefrönt" und war dann an der Salinenpromenade joggen gegangen.