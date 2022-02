Betrunken auf Traktor: Schwerverletzter wird in Klinik geflogen

Bei einem Traktorunfall im Landkreis Unterallgäu ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie am Sonntag bekannt wurde, war der 49-Jährige mit dem 22-jährigen Fahrer unterwegs gewesen, das Ganze in Breitenbrunn, einer Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen. Außerdem sollen zwei weitere Personen mitgefahren sein. Polizeiangaben zufolge waren alle angetrunken, zwei der Mitfahrenden hatten auf der Ackerschiene gestanden, jenem Anbauteil, mit dem die Zugmaschine mit einem Viehanhänger verbunden wird.

In Kurve stürzt betrunkener Beifahrer von Traktor

Der 49-Jährige, der sich zunächst neben dem Fahrer aufgehalten hatte, war später aus dem Führerhaus gestiegen und auf die Schiene geklettert. In einer Kurve nahe Breitenbrunn sei er dann herunter gefallen und auf den Asphalt gestürzt. Wegen seiner schweren Kopfverletzungen musste ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus bringen.