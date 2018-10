Betrunken auf der Felge unterwegs und Unfallflucht begangen

Auf der B469 bei Aschaffenburg war ein Autofahrer in der Nacht zum Montag ohne rechten Vorderreifen unterwegs. Ein anderer Fahrer alarmierte gegen 0.45 Uhr die Polizei, nachdem er in einer 80er Zone in Richtung Mainhausen von einem Pkw überholt wurde, dessen Vorderrad Funken schlug. Anhand von Beschädigungen in der Fahrbahn konnten die Beamten die Route des Verursachers feststellen. Er war bis zur A45 gefahren und hatte die Autobahn an der Abfahrt Kleinostheim wieder verlassen.

Auto ohne Reifen, Schäden an der Gartenmauer

In der Tannenstraße von Dettingen am Main wurde das verdächtige Fahrzeug schließlich gefunden: ein roter Honda Jazz, dessen rechter Vorderreifen komplett fehlte. Der Fahrer war die ganze Zeit auf der Felge gefahren. Auch ein Schaden an einer Gartenmauer in der Nähe dürfte auf sein Konto gehen. Das Schadensbild passte zu Beschädigungen am Fahrzeug. Als der Fahrer wenig später ermittelt wurde, stand er deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass er wegen frischer Beschädigungen noch für weitere Unfallfluchten in Frage kommt.