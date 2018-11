Betrugsverdacht: Razzia bei TÜV-Mitarbeitern in Bayern

Gestern Morgen um Punkt 7.00 Uhr haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine groß angelegte Razzia bei Mitarbeitern des TÜV durchgeführt. Zeitgleich haben sie insgesamt neun Objekte in Bayern und in Thüringen durchsucht. Darunter waren Niederlassungen des TÜV, aber auch private Wohnungen und Häuser von Mitarbeitern.

Schwerpunkt der Razzia beim TÜV in Oberfranken

Der Schwerpunkt lag dabei in Oberfranken. So wurden die Ermittler unter anderem in Hof, Kronach, Kulmbach, Bayreuth, aber auch in München und in Sonneberg in Thüringen aktiv. Sie stellten große Mengen Unterlagen und Computerdaten sicher.

Ermittlungen gegen mehrere TÜV-Mitarbeiter

Konkret geht es um "Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Prüfleistungen", sagte Robert Steiniger, der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hof dem Bayerischen Rundfunk. Ermittelt werde gegen mehrere Mitarbeiter, es gehe um hohe Geldbeträge und die mutmaßlichen Betrügereien seien nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft auch über mehrere Jahre gelaufen.

Fahrzeugprüfung im Ausland im Zentrum der Ermittlungen

Heimische Autofahrer, die mit ihren Fahrzeugen zu ihrem fälligen TÜV-Termin gefahren seien, gehörten nicht zu den Geschädigten, so Steiniger. Es gehe vielmehr um Auslandsaktivitäten des TÜV bei der Fahrzeugprüfung. Konkreter wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft aber wegen der laufenden Ermittlungen nicht werden.

Schaden durch zu hohe Abrechnungen

Bisher gebe es auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Prüfleistungen nicht oder ohne Prüfung als "bezahlte Gefälligkeitsbescheinigung" erbracht worden seien, so Steiniger. Durch zu hohe Abrechnungen sei erheblicher Schaden entstanden. Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen werde nun mehrere Monate in Anspruch nehmen, so die Staatsanwaltschaft Hof.