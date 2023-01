Betrugsverdacht: Bürgermeister von Seeg vorläufig festgenommen

Ein Betrugsskandal erschüttert die Ostallgäuer Gemeinde Seeg: Am Mittwoch ist der Bürgermeister Markus Berktold (CSU) vorläufig festgenommen worden. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft BR24 am Donnerstagmorgen. Zuständig für die Ermittlungen ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg, denn der Fall dreht sich im Wesentlichen um ein Pflegeheim in Seeg.

Razzia im Rathaus und im Heim

Demnach hatten zuvor rund 50 Polizeikräfte unter anderem das Rathaus und ein Pflegeheim in Seeg durchsucht. Der Vorwurf gegen den Bürgermeister lautet auf gewerbsmäßigen Betrug mit einer Schadenshöhe von 1,1 Millionen Euro. Auch der Leiter der Pflegeeinrichtung wurde festgenommen.

Das sind die Vorwürfe

Die beiden sollen laut Staatsanwaltschaft während der Corona-Pandemie wiederholt Scheinrechnungen bei der Pflegekasse ausgestellt haben, für "pandemiebedingten Mehraufwand" in den Jahren 2020 bis 2022. Laut der ZKG wurden digitalen Dokumente sichergestellt und Konten gepfändet. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.