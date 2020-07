Gelder veruntreut? Betrugsverdacht bei Wunsiedler Stiftung

Bei der Heinrich-Benno-Schäffler-Stiftung mit Sitz im oberfränkischen Wunsiedel soll ein Betrugsfall aufgedeckt worden sein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Wunsiedel hervor.

Mit betrügerischer Absicht Gelder veruntreut

Demnach soll ein Mitarbeiter des Kommunalunternehmens WUN Immobilien KU, der mit der Stiftungsverwaltung der Heinrich-Benno-Schäffler-Stiftung beauftragt war, Mittel in betrügerischer Absicht veruntreut haben. Sowohl Gelder der Stiftung als auch Gelder der WUN Immobilien KU seien betroffen.

Betrugsverdacht: "Vorfall ist erschütternd"

Nachdem erste Verdachtsmomente bekannt geworden waren, hätten der Stiftungsvorstands sowie Verwaltungsratsvorsitzender des KU, Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik und der Vorstand des WUN Immobilien KU, Uwe Heidel, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Vorfall aufzuklären. "Wir stehen als treuhänderischer Verwalter der Stiftungsgelder in besonderer Verantwortung. Unsere Prozesse entsprechen den gängigen Standards", erklärt KU-Vorstand Uwe Heidel in der Pressemitteilung. Für ihn sei der Vorfall daher umso erschütternder.

Höhe der veruntreuten Gelder bisher nicht bekannt

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen seien eingeleitet worden. "Wir werden den Vorfall detailliert aufklären und jedwede Maßnahmen ergreifen, die nötig sind, um Schaden von der Stiftung, dem KU und der Stadt fern zu halten", beteuert Nicolas Lahovnik (CSU), Erster Bürgermeister der Stadt Wunsiedel. Über die Höhe der veruntreuten Gelder ist bisher nichts bekannt.

Die Heinrich-Benno-Schäffler-Stiftung verfolgt den Zweck der Förderung von Bildung und Erziehung, von Kunst und Kultur, des Wohlfahrtswesens, der Religion und des Denkmalschutzes in Wunsiedel