Betrugsprozess: Mehr als zwei Millionen Euro "geliehen"

Ein 63 Jahre alter Mann muss sich von heute an wegen Betrugs vor dem Regensburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, über mehrere Jahre hinweg verschiedene Personen teils mehrfach um Geld gebeten zu haben - mit der Begründung, er müsse Steuern, Gebühren oder Ähnliches zahlen, um an eine Geldsumme von 21 Millionen Dollar aus einem Ölgeschäft zu kommen. Zwischen 400 Euro und 230.000 Euro sollen in 69 Fällen geflossen sein.

Mann wollte sich bei Rückzahlung großzügig zeigen

Im Gegenzug versprach er, die Beträge in doppelter Höhe zurückzuzahlen, weshalb ihm seine Opfer das Geld in bar gaben oder überwiesen. Mit seiner Masche "lieh" er sich eine Gesamtsumme von mehr als 2,2 Millionen Euro, obwohl er - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - wusste, dass er das Geld nie zurückzahlen konnte.

Für den Prozess sind vorerst vier Verhandlungstage angesetzt.