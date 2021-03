Betrugsprozess: Banker aus Lauingen legt Geständnis ab

In einem Betrugsprozess vor dem Landgericht Augsburg hat ein 40 Jahre alten Bankkaufmann ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, Geld von Kundenkonten für seine eigenen Zwecke verwendet zu haben. Zu Beginn der Vernehmung brach der Mann aus Lauingen im Landkreis Dillingen in Tränen aus; die Verhandlung wurde kurz unterbrochen.

"Total dumm"

Im Nachhinein sei das alles "total dumm" von ihm gewesen, so der 40-Jährige in seiner Erklärung. Er wollte seine Eltern nicht um Geld für die Sanierung eines Hauses bitten, sondern das alles "selber schaffen". Er betonte auch, dass es seine Idee gewesen sei, den Kunden letztlich mehr zu geben – also einen höheren Zins. Und weiter: "Ich wollte nicht, dass die auf dem Geld sitzenbleiben." Der Mann hatte den Kunden versprochen, dass er ihr Geld zu günstigen Konditionen anlegen würde, verwendete es aber für seine eigenen Zwecke.

Geld für Sanierung eines Hauses verwendet

Auf die Idee, sich auf diese Weise Geld zu beschaffen, sei er im Jahr 2011 gekommen, berichtete der Angeklagte vor Gericht. Er hatte die Doppelhaushälfte seiner Oma geerbt, die er mit seiner damaligen Frau renovieren wollte. Weil seine Oma aber noch lebte, konnte der Besitz im Grundbuch noch nicht umgetragen werden. Aus diesem Grund habe er keinen Kredit von der Bank bekommen. Die Aufträge für die aufwändige Sanierung hatte er seiner Aussage nach aber bereits vergeben. Die Baufirmen hatten bereits zu arbeiten begonnen. Letztlich seien die Rechnungen auch noch höher als kalkuliert gewesen.

Bankberater nutzte Vertrauen seiner Kunden aus

Aus diesem Grund kam er auf die Idee, sich Geld von seinen Kunden zu beschaffen. Als Bankberater bei einer Gundelfinger Bankfiliale genoss er das Vertrauen der Kunden. Dabei sei er in einen Teufelskreis geraten, so seine Anwältin: Wenn ein Kunde das angeblich angelegte Geld nach einiger Zeit zurückwollte, beschaffte er sich dieses wiederum von anderen Kunden, damit seine "Masche" nicht auffiel.

Betrug aufgeflogen

Nachvollziehen konnten die Kunden das nicht so einfach: Der Mann hatte die Funktion, Kontobelege zu holen, bei den Kundenkonten ausgeschaltet. Er habe immer beabsichtigt, das Geld irgendwann inklusive der Zinsen zurückzuzahlen. Wann er das habe machen wollen, sagte der Vater von zwei Kindern nicht. Bevor er dazu kam, sei die Sache aufgeflogen. Kurz danach war er im Juni 2018 in Untersuchungshaft genommen worden, nach zwei Wochen kam er allerdings wieder auf freien Fuß.

Knapp 900.000 Euro Schaden

Inzwischen habe er einen Großteil des Geldes zurückgezahlt – teils mit einem Darlehen seiner Eltern, teils aus seinem monatlichen Gehalt aus seiner Arbeit bei einer Finanzberatungsfirma. Der 40-Jährige ist wegen Betrug, Urkundenfälschung und veruntreuender Untreue in 114 Fällen angeklagt. Dabei geht es laut Anklageschrift um knapp 900.000 Euro. Das Urteil könnte am 23. März fallen.