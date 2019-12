Betrugsmasche "Romance Scam": Wenn Liebe blind macht

Liebe macht blind! Wer sich verliebt, bei dem ist der gesunde Menschenverstand schon mal im Ruhemodus. Genau das nutzen Betrüger aus. Immer mehr Menschen werden Opfer von Heiratsschwindlern im Internet – dem sogenannten "Romance Scamming".

Auf einer Reise gerät die Geliebte scheinbar in Not

Auch bei Michael war es die Sehnsucht nach Liebe. In einem sozialen Netzwerk lernt er eine Frau kennen, tauscht liebevolle Worte und auch mal etwas freizügigere Fotos aus. Doch dann gerät sie auf einer Reise zu ihrem Onkel nach Ghana in Not und braucht Geld. Anfangs waren es kleine Beträge. Mal 50 Euro, mal hundert Euro. Die Frau schlägt vor, zu ihm nach Deutschland zu ziehen. Der Kontakt wird scheinbar enger.

Gehalt und Konto werden gepfändet

Schließlich bietet sie ihm ein Grundstück in Ghana zum Kauf an. Dann wird auf dem Grundstück auch noch Gold gefunden. Doch erst mal muss Michael, der im wirklichen Leben anders heißt, immer neue Rechnungen für Anwälte und Urkunden begleichen. Er nimmt Kredite auf, verschuldet sich sogar bei Freunden. Insgesamt belaufen sich seine Schulden auf etwa 140.000 Euro. Sein Gehalt und sein Konto werden gepfändet.

Erpresser stehen vor der Tür

Über Jahre läuft der Betrug. Aus liebevollen Worten werden Drohungen. Eines Tages stehen zwei Männer vor seiner Haustür und erpressen ihn mit seinen eigenen Fotos. Aus Angst, dass die Erpresser die Fotos an seinen Arbeitgeber oder seine Familie weiterleiten könnten, zahlt er.

Michael ist kein Einzelfall. Auch der Zoll am Flughafen München warnt vor Betrügern. Immer häufiger melden sich hier ahnungslose Opfer, die ihren Geliebten abholen wollen. Zuvor hatten sie Geld ins Ausland überwiesen.

"Hier kommt dann letztendlich die Ernüchterung. Wir müssen den Damen und Herren dann sagen, das ist alles nicht wahr. Sie sind auf einen Betrüger reingefallen. Bei uns gibt es keinen Romeo und keine Julia." Thomas Meister, Zollbeamter

Jede Woche ein Betrogener am Flughafen München

Inzwischen meldet sich durchschnittlich ein Opfer pro Woche beim Zoll am Flughafen München, Tendenz steigend. Meist sind es alleinstehende Frauen. Die Betrugsmasche ist seit Jahren ähnlich. Früher lockten die Betrüger mit gefälschten Profilen von amerikanischen Afghanistan-Soldaten. Heute ist es eher der Geschäftsmann oder Mineralienhändler. Sie geben vor, auf Geschäftsreise zu sein und dann mit dem Zoll Probleme zu bekommen.

Täter perfektionieren die Betrugsmasche

Zollbeamter Thomas Meister rät: Kein Geld auf ausländische oder private Konten überweisen. Im Zweifel beim Zoll anrufen. Auch bei der Polizei melden sich Opfer. Die Polizei zählt für dieses Jahr allein in Oberfranken 20 Betrugsfälle, sagt Alexander Kreuzer von der Kriminalpolizei in Bayreuth. Die Opfer seien meist "zu gutgläubig". Allerdings hätten die Täter ihre Betrugsmaschen auch über die Jahre perfektioniert. Sie wüssten genau "welche Knöpfe sie drücken müssen bei den Opfern".

Die meisten Opfer bleiben auf dem Schaden sitzen

Die Spuren der Betrüger führen oft nach Westafrika. Sie nutzen dort hochwertige Übersetzungssoftware, um sich mit ihren Opfern auf Englisch oder Deutsch zu unterhalten. Die Verfolgung der Täter ist fast aussichtslos. Die Rückverfolgung von IP-Adressen schwierig. Rechtshilfegesuche der Staatsanwaltschaft werden in den Ländern viel zu langsam oder gar nicht bearbeitet und so bleiben die Opfer auf ihrem finanziellen Schaden sitzen.