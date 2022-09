Betrugsfall um Wohnbaugenossenschaft Weiden: 20.000 Geschädigte

Der Betrugsfall um eine Wohnbaugenossenschaft in Weiden, die deutschlandweit Mitglieder geworben hat, weitet sich aus. So sind laut dem Weidener Staatsanwalt Wolfgang Voit mittlerweile über 20.000 Geschädigte bekannt, die von dem Ehepaar aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab betrogen worden sein sollen. Die Schadenssumme beläuft sich mittlerweile laut Voit auf 13 Millionen Euro. Die Chefs der Wohnbaugenossenschaft und sechs weitere Verdächtige sollen das Geld ihrer Opfer mit Tricks eingenommen und anschließend veruntreut haben. Zuvor hatten Oberpfalz-Medien berichtet.

Fragebogenaktion in ganz Deutschland

Laut Voit, der auch die Ermittlungen führt, habe jetzt erst die Möglichkeit bestanden auf die Mitgliederdatenbanken zurückzugreifen und daraus Informationen zu ziehen. Über Fragebogenaktionen, bei der über den Sommer 10.000 Fragebögen in die ganze Republik verschickt wurden, versucht die Kripo jetzt zu klären, „ob man ein Schema feststellen kann“, so der Staatsanwalt. Die Antworten werden gerade auswertet, sagte Voit weiter.

Durchsuchung von mehr als 30 Objekten

Den Verdächtigen wird gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Das durch Täuschung beschaffte Geld, so der Verdacht von Kripo und Staatsanwaltschaft in Weiden, soll weitestgehend nicht für den Genossenschaftszweck verwendet worden sein, also für den Kauf von Immobilien. Über 30 Objekte wurden durchsucht, im Raum Weiden und bundesweit. Zahlreiche Daten und Unterlagen wurden sichergestellt. Zudem wurden Fahrzeuge, teure Uhren, Bargeld und Kryptowährung beschlagnahmt.

Über 100.000 Mitglieder angeworben

Das Ehepaar aus Neustadt an der Waldnaab, Geschäftsführer der Wohnbaugenossenschaft, soll mit seiner Masche seit 2018 über das Internet mehrere angebliche Kreditverträge an seine Opfer verkauft haben, über die sie unbewusst zu Mitgliedern der Genossenschaft geworden seien. Bundesweit warben die beiden mithilfe von Vermittlern über 100.000 Genossenschaftsmitglieder an. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass 20.000 Sparer tatsächlich einzahlten. Die ausgefüllten Formulare hätten die Tatverdächtigen dann bei den Arbeitgebern ihrer Opfer vorgelegt und so die Auszahlung vermögenswirksamer Leistungen an die Genossenschaft erwirkt. Der Schwindel flog auf, als die Geschädigten den Abzug der vermögenswirksamen Leistungen von ihrem Gehalt bemerkten.

Prozessbeginn im nächsten Jahr

Das Ehepaar aus Neustadt an der Waldnaab sowie eine weitere Person sitzen seither wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in Untersuchungshaft. Mit einer Anklageerhebung und einem Prozessbeginn ist laut Voit erst 2023 zu rechnen.