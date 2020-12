Betrugsfälle bei Corona-Soforthilfen in Schwaben

Eine 42-Jährige aus dem Landkreis Augsburg soll sich im Frühjahr für ihr Nagelstudio eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 2.200 Euro erschlichen haben. Deshalb muss sich die Frau am Mittwoch (02.12.20) vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Es geht um eine Summe von 2.200 Euro. Das Geld soll die Frau bekommen haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren.

Ermittlungen in rund 200 Verdachtsfällen von Subventionsbetrug

Bei den Ermittlungsbehörden in Schwaben liegen zahlreiche solcher Fälle auf dem Tisch: Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat bislang knapp 200 Betrugsverdachtsfälle in Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen erfasst, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Matthias Nickolai. Die Soforthilfen konnten kleinere Betriebe und Freiberufler zu Beginn der Pandemie beantragen, wenn sie wegen Corona in einer existenziellen Notlage waren.

Schadenssumme liegt bei mehr als 2 Millionen Euro

Bei den von der Staatsanwaltschaft erfassten Fällen lautet der Vorwurf auf Subventionsbetrug. Es geht um eine Schadenssumme in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Euro. Angezeigt haben die Verdachtsfälle überwiegend Banken, die auffällige Zahlungsflüsse bei Geschäftskonten registriert hatten, so Nickolai. Demnach wurden bislang rund 40 Strafbefehlsanträge bislang gestellt. Einige wurden erlassen, andere sind bereits rechtskräftig.

Erste Verfahren jetzt am Amtsgericht Augsburg

Inzwischen kommen die ersten Verfahren beim Amtsgericht Augsburg an. Laut Gerichtssprecher Markus Eberhard liegen derzeit rund 30 Fälle vor. Das erste Urteil ist in der vergangenen Woche gefallen: Ein 39-Jähriger wurde wegen leichtfertigen Subventionsbetrugs zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Außerdem muss er 5.000 Euro Corona-Soforthilfe zurückzahlen.