Betrug im Gesundheitswesen: 100 neue Verfahren dank Meldesystem

Es gibt rund neue 100 Ermittlungsverfahren wegen Betrugs in Bayerns Gesundheitswesen. So viele Fälle hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung neu aufgenommen, seit das neue Online-Meldeystem vor neun Monaten an den Start gegangen ist. Wie das Bayerische Justizministerium mitteilt, geht es in einem Großteil der Verfahren um Betrugstaten im Bereich Ärzteschaft, Pflegedienste, Physiotherapie und Corona-Testzentren.

Betrugstaten anonym online melden

Seit 1. Oktober können Bürgerinnen und Bürger auf einer speziell eingerichteten Webseite der Zentralstelle anonym oder auch namentlich entsprechende Straftaten melden. Diese werden dann geprüft und gegebenenfalls Ermittlungen eingeleitet, so das bayerische Justizministerium. "Die ZKG schaut genau hin, ob es sich um ernstzunehmende Hinweise handelt. Falschanzeigen werden ebenso konsequent verfolgt", wird Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zitiert.

Nachfrage größer als erwartet

Ein Sprecher der ZKG sagte dem BR, dass die Behörde sehr zufrieden mit der Resonanz der Bürger sei. "Offensichtlich haben viele Menschen auf eine Gelegenheit gewartet, ihre Verdachtsfälle bezüglich Betrug und Korruption im Gesundheitswesen anonym melden zu können. Bislang sind deutlich mehr Hinweise eingegangen, als von uns erwartet", heißt es.

Online-System erlaubt auch Rückfragen

Wichtig sei aber nicht nur die Anzahl der Meldungen, sondern auch deren Qualität. Durch eine Postkasten-Funktion in dem Online-Meldesystem könnten die Staatsanwälte auch mit anonymen Hinweisgebern kommunizieren, um die "Substanz der Hinweise" zu prüfen. "Dies ist einerseits wichtig, um weitere Ermittlungsmaßnahmen zu rechtfertigen und andererseits, um Missbrauch zu erkennen", so der Sprecher.

Die ZKG wurde im September 2020 gegründet und hat seitdem rund 380 Verfahren eingeleitet. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde die ZKG bekannt, weil sie sich auch mit falsch abgerechneten Corona-Tests beschäftigt.