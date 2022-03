Betrug: Falsche Microsoft-Mitarbeiter stehlen tausende Euro

Sie tarnen sich als Service-Mitarbeiter, rufen ihre Opfer an und versuchen durch geschickte Manipulation Software auf deren Laptops oder Handys zu installieren. Anschließend räumen sie die Konten der Angerufenen leer - eine Masche, die in Schwaben offensichtlich boomt.

Tausende Euro Schaden in Schwaben

Laut Polizei ist im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West in den ersten beiden Monaten 2022 bereits so viel Schaden durch Fernzugriff entstanden, wie im gesamten vergangenen Jahr 2021. Im Januar und Februar erschwindelten sich die Betrüger bereits 70.000 Euro - so hoch lag die Summe im gesamten Jahr 2021.

Falscher Service-Mitarbeiter verschafft sich Fernzugriff

Der jüngste, bekannte Fall ereignete sich am Montag, als ein falscher Microsoft-Mitarbeiter bei einer 54-jährigen Frau in Kempten anrief und sie in ein Gespräch verwickelte. Es gelang ihm Zugriffssoftware auf das Handy und den Laptop der Frau zu spielen. So konnte er unberechtigte Überweisungen durchführen.

Polizei: Software-Installation immer ablehnen

Die Polizei warnt erneut davor, Fernwartungssoftware auf dem Rechner installieren zu lassen. Seriöse Unternehmen würden nie unaufgefordert telefonisch Kontakt aufnehmen.