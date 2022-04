Betrug: Ex-Pflegedienstleiter kriegen Bewährungs- und Geldstrafe

Am Landgericht Regensburg ist heute der Prozess gegen zwei ehemalige Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg mit einer Verständigung relativ schnell zu Ende gegangen. Die angeklagte 65-Jährige wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten sowie einer Geldstrafe von 75.000 Euro verurteilt. Ihr 71-jähriger Mann bekam eine Geldstrafe von 10.000 Euro.

Prozessbeteiligte verständigen sich

Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen Verteidigung, Richtern und Staatsanwaltschaft, die kurz nach Verlesung der Anklage stattfand. Ein Teil der Anklage – den beiden wurde vorgeworfen, Scheinselbstständige angestellt zu haben – wurde fallengelassen. Laut Richter war der klare Nachweis der Taten nicht möglich. Für den Rest der 199 Fälle hat die 65-Jährige über ihren Anwalt ein umfangreiches Geständnis abgelegt. 103 Fälle waren bereits verjährt.

Zeuge: Bei Rechnungen wurden Behörden stutzig

Ein als Zeuge geladener Zollbeamter hatte im Prozess ausgeführt, wie die Behörden bei den Abrechnungen der Frau für ihre Mitarbeiter stutzig geworden waren. Bei der Mitarbeit zur Aufklärung der Fälle beschrieb der Zollbeamte die 65-Jährige als sehr kooperativ. In Verbindung mit dem Geständnis hat das auch zu einer milderen Strafe geführt. Auch der den Sozialversicherungsträgern entstandene Schaden von rund 500.000 Euro wurde durch die Angeklagte zwischenzeitlich beglichen, die angestellten des Pflegedienstes wurden laut Gericht stets fair bezahlt.

Ursprünglicher Vorwurf: Keine Sozialabgaben für Angestellte

Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden Angeklagten vorgeworfen, Mitarbeiter angestellt zu haben, ohne für sie Sozialversicherungsabgaben abzuführen. Konkret wurden der 65-Jährigen 360 Fälle mit einer Schadenshöhe von über 400.000 Euro zur Last gelegt. Der 71-Jährige soll in 73 Fällen einen finanziellen Schaden von rund 80.000 Euro verursacht haben, so die ursprünglichen Vorwürfe. Der Vorwurf lautete daher auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 360 beziehungsweise 73 Fällen. Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden Angeklagten die volle Beschäftigung ihrer Mitarbeiter über Zeitumschichtungen und andere Modelle der Beschäftigungsform verschleiert haben. Die Mitarbeiter sollen außerdem in Wohnungen und Wohngemeinschaften Vollzeit als Intensivpfleger angestellt gewesen, aber als Freiberufler gemeldet gewesen sein.

Geldstrafe für gemeinnützige Zwecke

Der letzte Vorwurf wurde aber fallengelassen. Die 10.000 Euro Geldstrafe, die der 71-Jährige bezahlen muss, gehen jeweils zur Hälfte an die Tafel Regensburg und Traumzeit e.V., einem Verein, der krebskranken Kindern Wünsche erfüllt. Die 75.000 Euro aus der Geldstrafe der Frau werden ebenfalls für gemeinnützige Zwecke verwendet, unter anderem für die Ukrainehilfe.