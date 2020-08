Betrügerpärchen prellt Hotel um mehrere tausend Euro

Einen kostenlosen Urlaub hat sich ein Betrügerpärchen aus der Oberpfalz in Neukirchen vorm Wald (Lkr. Passau) gegönnt. Der 21-jährige Urlauber und seine Freundin nahmen sich mit ihren zwei Hunden für eine Woche das beste Zimmer des Hauses.

Heiratsantrag inklusive

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, buchten die beiden allerlei Extras, unter anderem wurde der Heiratsantrag des 21-Jährigen an seine Freundin mit Rosenblättern auf den Fußboden geschrieben. Am Abreisetag verschwanden die beiden nach dem Frühstück ohne die 2.200 Euro Hotelkosten zu begleichen.

21-Jähriger schon mehrmals auffällig

Ein Versehen kann laut Polizei ausgeschlossen werden, da der junge Mann laut Polizei bereits zahlreiche andere Betrugsdelikte auf dem Konto hat.