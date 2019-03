Am Freitagmittag klingelten vier Männer in dunkelblauer Arbeitskleidung bei einer 82-Jährigen aus Unterbechingen im Landkreis Dillingen an der Donau, um sie in gebrochenem Deutsch auf ihr vermeintlich kaputtes Garagendach aufmerksam zu machen. Die Entsorgung alter Asbestplatten und die Neueindeckung des Daches sollten zunächst 250 Euro kosten.

Rentnerin war zunächst ahnungslos

Nach erster Begutachtung des Daches überzeugten die Männer die Besitzerin, dass die Reparatur doch aufwändiger sei, als zunächst angenommen. Die Reparaturkosten stiegen plötzlich auf 10.000 Euro. Nach Polizeiangaben wurden die Arbeiten notdürftig und keinesfalls fachmännisch ausgeführt. Die 82-Jährige konnte die Summe nicht aufbringen und handelte die Männer auf 3.000 Euro herunter.

Täter hatten es auf ihr Erspartes abgesehen

Laut Polizei drängten die Täter auf eine schnelle Bezahlung. Die Frau sollte zur Bank fahren, um das Geld zu holen. Die Rentnerin bestand aber darauf, ihren 71-jährigen Nachbarn zu Rate zu ziehen, der die Situation bereits beobachtet hatte. Der Versuch des Gesprächsführers der Gruppe, die Frau von ihrem Vorhaben abzubringen und festzuhalten, scheiterte. Sie konnte sich losreißen und gemeinsam mit ihrem Nachbarn die Polizei alarmieren. Die Täter, die in einem Kleintransporter mit Berliner Kennzeichen unterwegs waren, konnten flüchten. Ohne die Hilfe des Nachbarn, hätte die Rentnerin eine große Geldsumme verloren.