Betrügerische Anrufe: Polizei startet Aufklärungskampagne

Falsche Verwandte, die um Geld bitten, falsche Polizisten, die behaupten, ein Einbruch stehe bevor, man solle sein Vermögen sicherheitshalber Kollegen anvertrauen, die alles abholen oder sogenannte Schockanrufe, bei denen behauptet wird, Verwandte hätten einen tödlichen Unfall verursacht und kämen nur gegen Bezahlung einer hohen Kaution auf freien Fuß.

Lieber schnell auflegen

Die Methoden der Betrüger zielen immer darauf ab, vor allem ältere Menschen am Telefon massiv unter Druck zu setzen, bis sie zahlen. Die Polizei startet jetzt die Aktion "Leg auf", die sich überwiegend an ältere Mitmenschen wendet, aber auch an deren Angehörige. Ziel ist es, dass betrügerische Anrufe rasch erkannt und beendet werden, bevor ein Schaden entsteht.