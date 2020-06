Betrügerin bei den Domspatzen

Weil sie bei ihrer Anstellung an der Grundschule der Regensburger Domspatzen ein gefälschtes Führungszeugnis vorgelegt hat, erwartet eine Erzieherin aus dem Landkreis Regensburg jetzt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Für die Polizei ist die Frau keine Unbekannte. Gegen sie werde wegen diverser Betrugs- und Eigentumsdelikte ermittelt, wie die Polizeiinspektion Nittendorf auf Anfrage mitteilte.

Fristlose Kündigung

Demnach war die Frau seit diesem Schuljahr bei den Domspatzen angestellt. Als der Schwindel aufflog, wurde der Frau laut Polizei bereits Ende April von den Domspatzen fristlos gekündigt.

Derzeit besuchen etwas mehr als 120 Kinder die Grundschule der Regensburger Domspatzen. Die Einrichtung war als sogenannte Vorschule jahrzehntelang im Landkreis Regensburg angesiedelt, zunächst in Etterzhausen, später in Pielenhofen. Erst seit 2013 ist die Schule in Regensburg beheimatet und dort an das Musikgymnasium der Domspatzen angegliedert.

Im Zentrum des Skandals

Die Domspatzen-Vorschule stand auch im Mittelpunkt des erst spät aufgearbeiteten Misshandlungsskandals bei den Domspatzen. Über Jahrzehnte waren dort mehrere Hundert Kinder und Jugendliche Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt geworden.