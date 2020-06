Betrügeranrufe in Straubing: Falsche Polizisten am Telefon

Im Straubinger Stadtgebiet treiben derzeit Betrüger ihr Unwesen. Sie rufen als falsche Polizeibeamte an, warnen vor erfundenen Einbrüchen und fragen nach Wertgegenständen. Mindestens fünf Fälle gab es gestern Abend in Straubing, so die Polizei. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Betrüger fragen nach Geld auf dem Konto

Zwischen 19 und 20.15 Uhr waren bei der Polizei mehrere Hinweise eingegangen, dass falsche Polizeibeamte Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet anrufen, um sich nach Wertgegenständen zu erkundigen. In einem Fall wurde konkret nach Gegenständen in der Wohnung und Geld auf Bankkonten gefragt. Als Grund wird vorgegaukelt, dass ein Einbruch geplant sei. Zu einer Übergabe von Geld oder ähnlichem kam es bisher nicht.

Tipps gegen falsche Polizeibeamte

Die Polizei warnt vor weiteren Betrügeranrufen, bittet um Wachsamkeit und gibt folgende Tipps:

• Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.