Betrüger vor Gericht: Seniorinnen um Zehntausende Euro gebracht

Seit dieser Woche müssen sich vor dem Landgericht Regensburg vier Mitglieder einer Bande falscher Polizisten verantworten, die Zehntausende Euro von Seniorinnen ergaunert haben sollen. Zu Prozessbeginn schwiegen zwei der Angeklagten.

Angeblich nur das Geld abgeholt

Ein weiterer Angeklagter sagte über seine Anwältin aus, er habe zwar Geld von einer Seniorin abgeholt. Er habe aber weder gewusst, wessen Geld es ist, noch, warum er es abholen soll. Ein vierter Angeklagter schloss sich dieser Aussage an. Laut Anklage soll dieser aber an der Wohnung der Seniorin gewesen sein. Der Staatsanwalt wirft den Männern vor, die 78-jährige Frau aus Geiselhöring im Landkreis Straubing-Bogen um insgesamt etwa 73.000 Euro betrogen zu haben. Das wäre strafrechtlich als banden- und gewerbsmäßiger Betrug einzustufen.

Ermittler: Opfer über Stunden unter Druck gesetzt

Ein Unbekannter soll sich im Sommer vergangenen Jahres am Telefon bei der Frau als Polizist ausgegeben haben. Sie könne ihr Vermögen nur vor Betrügern schützen, wenn sie es der Polizei aushändige. Ein Ermittler sagte aus, dass die Anrufer ihr Opfer über mehrere Stunden hinweg unter Druck gesetzt hätten. Die 78-Jährige hob daraufhin 67.000 Euro von ihrem Konto ab.

Zehntausende Euro in Staubsaugerbeutel gepackt

Einen Teil des Geldes sowie Münzen im Wert von 6.000 Euro deponierte die Seniorin in einem Staubsaugerbeutel vor ihrer Haustür. Zwei der Angeklagten sollen das Geld abgeholt haben. Bereits am Vortag hatte die 78-Jährige Zehntausende Euro in einem Staubsaugerbeutel vor ihre Haustür gelegt. Zwei unbekannte Mittäter sollen diesen Beutel abgeholt haben. Eines der Bandenmitglieder, die sich vor dem Landgericht Regensburg verantworten müssen, soll anschließend mit Hilfe weiterer Komplizen den Transport eines Teils des Geldes in die Türkei organisiert haben.

Ein Versuch der Männer, die Frau um weitere 35.000 Euro aus einem Bankdepot zu betrügen, scheiterte allerdings. Die Polizei hatte die Seniorin zwischenzeitlich über die Betrugsmasche aufgeklärt, hieß es. Neben der Seniorin aus Geiselhöring betrogen die falschen Polizisten laut Anklage mit einer ähnlichen Masche eine 79-Jährige aus Eching im Landkreis Freising um 12.000 Euro. Außerdem soll die Bande erfolglos versucht haben, eine 78-Jährige in der Region Hannover um 11.000 Euro zu bringen.

"Keiler" rufen gutgläubige Senioren an

Laut dem Strafverfolger agieren die Banden bei dieser Betrugsmasche arbeitsteilig: Die Anrufer werden wegen ihrer aggressiven Strategie auch "Keiler" genannt. Im guten Glauben, sie stünden mit der Polizei in Kontakt, würden viele ältere Menschen Vertrauen zu den "Keilern" aufbauen. Die "Abholer" gehen dann zur Wohnung der Opfer, um das Geld mitzunehmen. Die "Logistiker" sorgen schließlich dafür, dass das Geld ins Ausland geschafft wird. Zwei der jetzt Angeklagten waren als "Abholer" Teil der Bande. Die anderen beiden sollen als "Logistiker" tätig gewesen sein. Weitere Bandemmitglieder verfolgt die Staatsanwaltschaft gesondert, andere sind noch unbekannt, heißt es. Für den Prozess gegen die vier mutmaßlichen Betrüger sind fünf Verhandlungstage geplant.

Tipps von der Oberpfälzer Polizei

Die Polizei rät Angehörigen von Seniorinnen und Senioren, diese aufmerksam zu machen auf derartige Betrugsmaschen. Man könne etwa einen Aufkleber am Telefon anbringen, der ältere Menschen an mögliche Gefahren erinnert, sagte Florian Beck von der Oberpfälzer Polizei dem BR. Seniorinnen und Senioren sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, weil die "echte Polizei" niemals Geld am Telefon verlangen werde. Beck empfiehlt außerdem, den Hörer aufzulegen und den Notruf unter 110 zu wählen.

Die Polizei in Niederbayern und der Oberpfalz berichtet immer wieder über Telefonbetrüger. Zuletzt hatte die Polizei in der Oberpfalz vor sogenannten Schockanrufern gewarnt. Solche Anrufer täuschen die Notlage eines Familienmitglieds vor, für das angeblich dringend Geld benötigt werde.