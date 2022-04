Betrüger versuchen, mit Anwaltsschreiben Kasse zu machen

"Vorgerichtliche Mahnung" steht in den Schreiben, die jetzt in den Landkreisen Augsburg und Donau-Ries aufgetaucht sind. Darin fordert eine Anwaltskanzlei aus München einen Geldbetrag in Höhe von 289,50 Euro, das Ganze für einen angeblich geschlossenen Dienstleistungsvertrag. Dieser Betrag solle über ein SEPA-Lastschriftmandat beglichen werden. Sollte nicht gezahlt werden, drohten rechtliche Konsequenzen, heißt es.

Genannte Anwaltskanzlei gibt es nicht

Wie die Polizei meldet, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Recherchen zufolge gebe es die Anwaltskanzlei gar nicht, von der das Schreiben stammt. In den entsprechenden Briefen, die in den letzten Tagen bei Menschen in Schwaben angekommen sind, wird auf eine Lotterie verwiesen, an der die Empfänger angeblich teilgenommen hätten. In den genannten Fällen haben die Betroffenen den Betrugsversuch erkannt und sich bei der Polizei gemeldet. Die rät dringend davon ab, die geforderte Geldüberweisung vorzunehmen.

Erfolglos als falsche Polizisten unterwegs

Unterdessen gehen die Betrugsversuche mit den anderen Maschen auch in Schwaben weiter. So hatten es Kriminelle in der zuende gehenden Woche allein im Landkreis Augsburg elf Mal versucht, als Polizisten an Geld und Wertgegenstände von Menschen zu kommen. Einmal riefen sie als Mitarbeiter des Raubdezernates an und gaben an, die jeweilige Adresse bei einem Einbruch in der Nachbarschaft gefunden zu haben. Dann wieder versuchten sie es als Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes. In all diesen Fällen scheiterten sie jedoch.

Automatische Ansage angeblich von Europol

Die Telefonbetrüger setzen offenbar zunehmend auch auf Digitaltechnik. So meldete sich in einigen Fällen eine weibliche Computerstimme angeblich von Europol, dem europäischen Polizeiamt. In englischer Sprache wurden die Angerufenen unter anderem dazu aufgefordert, zu einem angeblichen Datenabgleich eine bestimmte Taste auf dem Telefon zu drücken. Wer das tut, landet persönlich bei einem der Betrüger, der sich dann als Polizist ausgibt und eine der genannten Maschen versucht. Aber auch hier haben die Angerufenen geistesgegenwärtig und haben sich bei der echten Polizei gemeldet.