Betrüger mit "Schockanrufen" in München erfolgreich

Mit einer neuen Masche versuchen Betrüger seit rund einer Wochen per Telefon Geld zu ergaunern. Die Opfer dieser "Schockanrufe" seien meist ältere Menschen, so die Münchner Polizei. In zwei Fällen waren die Betrüger erfolgreich. Sie erbeuteten mehrere zehntausend Euro. Das Vorgehen ähnelt der Masche bei den "Enkeltricks" oder den "Falschen Polizeibeamten".

Geld für Kaution - sonst droht Haft

Die Betrüger melden sich bei ihren Opfern als Polizisten unter dem Vorwand, dass Sohn oder Tochter der Angerufenen in einen Unfall verwickelt worden seien. Das kaputte Auto sei nicht versichert, deshalb bräuchte der Angehörige Geld für eine Kaution, sonst drohe ihm die sofortige Haft, so der Anrufer.

"Holt mich hier raus!"

Die Dreistigkeit der Betrüger geht so weit, dass bei Zweifeln das Telefon an das vermeintliche Kind weitergegeben wird, das dann ein verzweifeltes "Holt mich hier raus!" oder ähnliches in den Hörer schluchzt, so Jens Liedhegener, Leiter der AG Phänomene bei der Münchner Polizei.

"Schockanruf" mit emotionalem Druck

In der Regel werden unter diesem emotionalen Druck von den Opfern deutlich höhere Summen als bei der Enkeltrick-Methode gefordert. 27 Anrufe haben die Ermittler seit dem 16. Juli registriert, zwei Mal waren die Betrüger mit ihren "Schockanrufen" erfolgreich.

40.000 Euro Beute

Ein 88-jähriger Münchner überreichte einem unbekannten Abholer 40.000 Euro, gefordert hatten die Betrüger sogar 72.000 Euro. Eine 76-Jährige gab 35.000 Euro weiter, hier lautete die Forderung 74.000 Euro. Drei Mal konnten aufmerksame Bankangestellte allerdings den Betrug verhindern, als gutgläubige Telefon-Opfer Geld abheben wollten.

Täter agieren von Polen aus

Nach den Erkenntnissen der AG Phänomene agieren die Täter von Polen aus und arbeiten mit einem Netzwerk an Abholern in München zusammen.

Immer mehr Enkeltrick-Betrüger

Auch bei der Enkeltrick-Methode registriert die Münchner Polizei steigende Fallzahlen. Waren es 2018 rund 50 Versuche, sind es in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits über 100. Sechs Mal waren die Täter erfolgreich, der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf 120.000 Euro.