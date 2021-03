Betrüger missbrauchen weiter Namen von Lauinger Heizungsbauer

Der Name des Lauinger Heizungsbauers Renner wird weiter von Betrügern missbraucht. Gerade nach dem Wochenende, wenn die Menschen besonders oft Notdienste brauchten, gingen in seiner Firma Anrufe von Leuten ein, die vergeblich auf Renner-Mitarbeiter warteten, weil sie ihnen bereits in Vorkasse Leistungen bar bezahlt hätten, so der Lauinger Firmenchef Andreas Renner.

Mehrere Betrieb leiden unter Betrugsmasche

Mitarbeiter des Lauinger Heizungsbauers waren jedoch nie vor Ort – andere Monteure haben sich nur als solche ausgegeben. Der Heizungsbauer hat deshalb eine Warnung auf seiner Homepage, genau wie andere, zufällig namensgleiche Heizungsbauer in ganz Deutschland, die ebenfalls unter dieser Betrügermasche leiden.

Polizei ermittelt bundesweit

Die Polizei ermittelt inzwischen bundesweit, im Kreis Dillingen haben sich fünf Betroffene an die Polizei in Dillingen gewandt. Die gibt präventiv folgende Tipps: Man solle sich am besten eine Liste anlegen, mit Nummern seiner Handwerker vor Ort, um nicht unter Stress im Internet suchen zu müssen und dann möglicherweise die erstbeste Nummer zu nehmen.

Wann Skepsis geboten ist

Die dort angegebenen Handy- oder 0800-Nummern führten oft zu Call-Centern, die meist im Ausland lägen. Das mache die Ermittlungen so schwierig. Die Betrüger würden bei Google dafür zahlen, dass sie bei einer Suche oben erschienen. Wenn Handwerker nur eine Barzahlung oder Zahlung mit EC-Karte anböten, solle man skeptisch sein, rät die Polizei weiter.

Echte Handwerker seien außerdem meist mit Firmenkleidung und – Auto unterwegs. Einen Fake-Anruf zu starten, um die "falschen" Handwerker zu sich nach Hause zu locken und dort mit der Polizei zu warten – davon rät die Polizei ab: So käme man nicht an die Hintermänner.