Betrüger im Allgäu ergaunern mit Enkeltrick über 15.000 Euro

Sehr überzeugend haben Enkeltrick-Betrüger nach Angaben der Polizei Seniorinnen im Allgäu eine Notlage vorgespielt: Die Täter gaben bei ihren Telefonanrufen vor, dass am anderen Ende der Leitung ein Enkel beziehungsweise der Freund einer Enkelin spreche. Wegen eines Unfalls benötigten sie dringend Geld. Mit weiteren angeblichen Beteiligten wie einem Autohausmitarbeiter sollen die Täter ihre Glaubwürdigkeit untermauert haben.

Seniorin aus Kaufbeuren gibt Betrügern 10.000 Euro

Kurz nach den Anrufen holten zwei Männer das Geld bei den Seniorinnen ab: 10.000 Euro erbeutete der Täter in Kaufbeuren. Er wird als etwa 45 Jahre alt beschrieben und soll eine Schiebermütze getragen haben. Die Frau in Sonthofen händigte einem Mann 5.600 Euro aus. Dieser Täter soll etwa zwei Meter groß gewesen sein und einen Vollbart und dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Kriminalpolizei in Kaufbeuren beziehungsweise in Kempten zu wenden.