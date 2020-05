Betrüger ergaunert viel Bargeld in Banken - Täter gefasst

Die Kripo Weiden hat zwei dreiste Betrugsfälle in der nördlichen Oberpfalz aufgeklärt. Ein 56-Jähriger sitzt in Haft. Er ist dringend tatverdächtig sich mit einer Betrugsmasche fünfstellige Summen in Bankfilialen ergaunert zu haben.

Gab sich als Geschäftsführer einer hiesigen Firma aus

Anfang Februar war laut Polizei in mehreren Bankfilialen ein Mann aufgetaucht, der sich als Geschäftsführer einer Firma im Landkreis Tirschenreuth ausgab. Nach Vorlage eines gefälschten Ausweises wurde ihm in zwei Bankfilialen in Eschenbach jeweils eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich ausbezahlt. Andere Filialen waren vorsichtiger und verweigerten die Auszahlung.

Betrüger agierte deutschlandweit

Bei den Ermittlungen der Kripo Weiden stellte sich jetzt heraus, dass in Düsseldorf ein Mann festgenommen wurde, der mit einer ähnlichen Betrugsmasche versucht hatte an Bargeld zu kommen. Bei dem Mann handelte es sich laut Polizei um einen 56-Jährgen, der als Täter für die Fälle in der Nordoberpfalz eindeutig identifiziert werden konnte. Zudem stellte sich heraus, dass er wohl für zahlreiche Betrugsmaschen in ganz Deutschland verantwortlich sei. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Mann nach seiner Festnahme in Düsseldorf einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Er befindet sich mittlerweile in Haft.