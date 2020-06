Betrüger als angebliche Stadtwerke-München-Mitarbeiter unterwegs

Glasfaserkabel machen vor allem schnelles Internet möglich. Das ist gerade jetzt wichtig, wo viele im Homeoffice arbeiten und auch die meisten Schüler über Computer am Unterricht teilnehmen. Auch Betrüger haben das erkannt. Sie behaupten am Telefon oder an der Haustür, dass sie als "Mitarbeiter der Stadtwerke München" (SWM) Glasfaseranschlüsse kontrollieren wollen. Ihre Namen nennen sie dabei nicht und auch ausweisen können sich die Besucher an der Haustüre nicht.

Verlangen Sie den Dienstausweis

Die Stadtwerke München weisen darauf hin, dass es sich bei den Leuten, die derzeit in München unterwegs sind, weder um ihre Mitarbeiter "noch um Personen, die in ihrem Auftrag unterwegs sind", handle. Wer sich nicht sicher sei, sollte einen Dienstausweis verlangen, den SWM-Beschäftigte auch immer vorlegen könnten. Mitarbeiter von Fremdfirmen, die beispielsweise die Zähler für die SWM ablesen, können immer eine Bestätigung der SWM vorweisen. Zur Sicherheit vergleichen Sie Namen und Lichtbild auf dem Ausweis mit dem Personalausweis.

Notfalls die SWM anrufen

Lassen Sie die Besucher nicht ins Haus oder in die Wohnung, sondern bitten Sie darum, kurz vor der geschlossenen Tür zu warten. Fragen Sie anschließend im Zweifel direkt bei den SWM nach, ob eine bestimmte Person tatsächlich für die Stadtwerke tätig ist, unter der Telefonnummer 089 / 23 61-61 10. Dort werden auch Hinweise über verdächtige Besucher oder Anrufe entgegengenommen.

Betrüger wollen Verträge abschließen – auch am Telefon

Die SWM berichten, dass Drücker versuchen, Kundinnen und Kunden der Stadtwerke München mit unlauteren Methoden abzuwerben. An der Wohnungstür sowie per Aushang im Haus behauptet ein "Fachberater", dass der Mitbewerber der Grundversorger sei und eine Anmeldung für Strom und Gas fehle. Hier erklärten die Stadtwerke, dass sie in München Grundversorger für Strom und Erdgas seien. Man sollte also keine Daten (z.B. Zählernummer) herausgeben und nichts an der Wohnungstür unterschreiben.

So gehen unseriöse Anrufer vor

Die Drücker behaupten etwa am Telefon, dass der Stadtteil auf einen neuen Versorger umgestellt werden soll oder dass es sich lediglich um einen Tarifwechsel handelt. Dabei sollen die Kunden am Telefon verschiedene Fragen mit "Ja" beantworten. Dank einer Gesprächsaufzeichnung kann das ungewollt zu einer mündlichen Zustimmung zum Vertragsabschluss führen. Stimmen Sie deshalb nie einer Gesprächsaufzeichnung zu, wenn Sie jemand anruft. Lehnen Sie dieses Vorgehen mit einem klaren "Nein" ab.

Gegen Werbung am Telefon wehren

Werbliche Anrufe ohne Einwilligung in Telefonwerbung sind nicht erlaubt und können bei der Bundesnetzagentur angezeigt und mit bis zu 300.000 Euro Bußgeld geahndet werden.

