Betriebsversammlungen bei Karstadt und Kaufhof in Mittelfranken

Bundesweit will die Konzernleitung von Galeria Karstadt Kaufhof etwa 80 Filialen schließen. Auch an den mittelfränkischen Standorten herrscht Alarmstimmung. Bei koordinierten Betriebsversammlungen wurde am Montagvormittag über die langanhaltenden finanziellen Schwierigkeiten des Warenhaus-Konzerns beraten - und über die Auswirkungen, die diese auf die eigene Filiale haben könnten.

Viel Angst und wenig Klarheit

"Die Beschäftigten haben Angst, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Jaana Hampel dem BR. Noch immer ist unklar, welche Geschäfte von der Schließung betroffen sein werden. Seitens der Geschäftsleitung gebe es keine klaren Ansagen, so Hampel weiter.

Karstadt Kaufhof verhandelt mit Arbeitnehmern und Vermietern

Derzeit wird an mehreren Fronten verhandelt: zum einen mit der Gewerkschaft, zum anderen aber auch mit den Vermietern der Immobilien, in denen die Kaufhäuser angesiedelt sind. Am 22. Juni tagt schließlich noch ein Gläubigerausschuss. Verdi fordert für die Beschäftigten jedenfalls Klarheit über den weiteren Weg, aber auch ein Konzept für eine Zukunft der Kaufhauskette und damit auch eine Perspektive für deren Mitarbeiter.

Gewerkschaft Verdi macht Druck

"Wir werden weiter den Druck erhöhen", so Hampel. Auch ein Warnstreik sei denkbar, geplant ist in der Richtung allerdings noch nichts. In Mittelfranken gibt es zwei Kaufhof-Filialen und zwei Karstadt-Filialen – drei davon in Nürnberg. Insgesamt arbeiten dort etwa 500 Menschen. Bundesweit hat Galeria Karstadt Kaufhof etwa 28.000 Beschäftigte.