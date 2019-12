Betriebsversammlung im Festzelt – ZF in Schweinfurt

Der Einladende, der Betriebsratsvorsitzende von ZF in Schweinfurt, Oliver Moll, sagt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, dass er für die insgesamt 9.500 Beschäftigten in Schweinfurt von der ZF- Unternehmensleitung die Zusage fordern will, dass es in den nächsten fünf Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen gibt.

Stellenstreichungen befürchtet

Nachdem Automobilhersteller wie Audi oder BMW angekündigt haben, Stellen abzubauen, fürchten die Mitarbeiter beim Zulieferer ZF auch, dass Stellen gestrichen werden könnten. Laut Moll wurden Betriebsversammlungen in der Vergangenheit bei ZF mangels Platz für alle an drei Terminen veranstaltet.