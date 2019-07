Betriebsunfall mit flüssigem Aluminium: 28 Personen verletzt

In Postbauer-Heng im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz kam es in einem Betrieb zu einem größeren Unfall, bei dem insgesamt 28 Personen verletzt wurden.

Flüssiges Aluminium ausgelaufen

Bei Arbeiten an einem Schmelzofen war ein Behälter mit heißem, flüssigem Aluminium umgekippt. Durch das Auslaufen des Aluminiums auf dem Boden wurde ein Arbeiter am Fuß schwer verletzt, zwei andere Arbeiter wurden durch eine Rauchgasvergiftung verletzt. Neben diesen drei Arbeitern mussten weitere elf Personen ins Krankenhaus gebracht werden – die meisten von ihnen wegen einer Rauchgasvergiftung. 14 weitere Personen mussten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Schaden von 100.000 Euro

Nach derzeitigem Stand wird von einem Bedienfehler an der Maschine ausgegangen, wie es von der Polizei heißt. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Den ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Neben sechs Feuerwehren, 15 Rettungs- bzw. Krankenwägen und drei Notärzten war auch das zuständige Gewerbeaufsichtsamt vor Ort.