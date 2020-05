Betriebsrat von ZF will um jeden Arbeitsplatz kämpfen

ZF beschäftigt in Schweinfurt im Augenblick knapp 8.500 Mitarbeiter. Erst im Dezember letzten Jahres hatte die Schweinfurter ZF Standortleitung mit dem Betriebsrat eine Beschäftigungsgarantie für alle festangestellten Mitarbeiter bis 31. Dezember 2025 unterzeichnet. Weitere Inhalte des Rahmenvertrags sind die Entwicklung und Produktion von Komponenten für die neueste Getriebegeneration des ZF-Automatikgetriebes, die Industrialisierung der 2. Linie des elektrischen Achsantriebs, die Industrialisierung der nächsten Generation der Motorenentwicklung, der Aufbau eines Digitalisierungslabors und die Absicherung der Ausbildung am Standort in der heutigen Größe, also bis zu 132 Auszubildende pro Jahr.

Weltweit 15.000 Stellen weniger

Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ZF weltweit bis zu 15.000 Stellen abbauen will, die Hälfte davon in Deutschland. Zu einem Zeitplan, bis wann und an welchen Standorten Stellen gestrichen werden sollen, äußerte sich das Unternehmen bislang nicht. Nun wolle man schnellstmöglich mit der Arbeitgebervertretung in Kontakt treten.

Standort Schweinfurt gibt sich kämpferisch

In Schweinfurt starten Freitagnachmittag erste Gespräche mit der Geschäftsleitung am Standort. Wörtlich sagte Oliver Moll, der Betriebsratsvorsitzender von ZF Sachs in Schweinfurt: "Wir waren schon schockiert, als wir mit den Aussagen der Konzernleitung konfrontiert wurden. Wir wissen noch nicht, wie der Vorstand auf die Zahl von 7.500 Mitarbeiter in Deutschland kommt. Für uns ist aber klar: Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz." Moll ist sich sicher, dass der Standort mit dem im Dezember geschlossenen Vertrag auch in Sachen Produktsicherung einen "ganz guten Schutz" habe. "Ich glaube, wir sind am Standort Schweinfurt gut aufgestellt."

