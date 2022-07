> Betriebsräte behindert: H&M-Filialleiterin vor Gericht

Betriebsräte in Unternehmen genießen in Deutschland besonderen Schutz. Weil eine Leiterin einer H&M-Filiale in Nürnberg dies missachtet und Mitarbeiter wegen ihrer Betriebsrats-Tätigkeit drangsaliert haben soll, steht sie nun vor Gericht.