Betrieb der Fackelmann Therme soll eingeschränkt weiterlaufen

Am Dienstag traf sich der Verwaltungsrat der Fackelmann Therme in Hersbruck, um darüber zu beraten, wie es in Zukunft weitergehen soll. Aufgrund der Corona-Pandemie entstehen dem Freizeit-und Thermalbad im Nürnberger Land hohe Kosten, aber durch die Hygienemaßnahmen werden zeitweise nur geringe Einnahmen generiert, zudem kommen zeitweise nur wenig Gäste.

Genügend Auslastung – Therme bleibt geöffnet

Bei der Sitzung beschloss der Verwaltungsrat, dass die Therme in Monaten mit wenig Nachfrage, geschlossen bleiben soll. Außerdem werden Mitarbeiter zum Teil in Kurzarbeit geschickt. Konkret soll in den kommenden Tagen ein Konzept ausgearbeitet werden, durch das die Kosten der Therme unter Corona-Vorgaben in guten Monaten gedeckt werden. Als gute Monate bezeichnet Wölfel die Zeit, in der die Wasserwacht sowie Schulklassen die Therme nutzen und die Nachfrage nach Saunabetrieb hoch ist.

Oberste Prämisse: Arbeitsplätze erhalten

In der Sitzung des Verwaltungsrates am Dienstagabend (13.10.20) wurde bereits ein Konzept präsentiert, dieses soll entsprechend angepasst werden. Wenn alles gut laufe, soll der Plan ab November umgesetzt werden, teilte der Geschäftsleiter mit. Grundsätzlich gelte laut Geschäftsleiter Karlheinz Wölfel: "Die Therme und Arbeitsplätze zu erhalten ist die oberste Prämisse."