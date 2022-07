Betreuung in Schulen und Kitas: Bayern droht Personalnotstand

Bayern steuert beim Kita-Personal und bei der Ganztagsbetreuung in Grundschulen auf einen enormen Personalnotstand zu: Dem am Dienstag vorgestellten Fachkräfte-Radar 2022 der Bertelsmann Stiftung für Kitas und Grundschulen zufolge fehlen bis zum Jahr 2030 Zehntausende Erzieher, Sozialpädagogen und ähnliche qualifizierte Fachkräfte.

"Bayern kann die Umsetzung des Rechtsanspruchs für alle Kinder bis 2030 kaum stemmen, der Fachkräftebedarf ist bis dahin nicht zu decken", sagte Kathrin Bock-Famulla von der Bertelsmann Stiftung.

21.000 Fachkräfte mehr für Schulen und Horte notwendig

Für die flächendeckende Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung in der Grundschule und im Hort sind nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung alleine in Bayern fast 21.000 Fachkräfte mehr nötig, als es aktuell gibt - abzüglich der 4.000 neu ausgebildeten Fachkräfte bis 2030 bleibt immer noch eine erhebliche Lücke, wenn bis Ende des Jahrzehnts für jedes Kind ein Platz mit einer Förderung von 40 Wochenstunden vorhanden sein soll.

Darauf haben die Eltern von Grundschulkindern ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise Anspruch. Aktuell nutzen in Bayern 36 Prozent der Kinder im Grundschulalter ein Ganztagsangebot - das ist deutlich weniger als der westdeutsche Durchschnitt von 47 Prozent. Noch entspannter in Sachen Betreuung können Familien in den ostdeutschen Bundesländern sein, hier liegt die Quote den Angaben zufolge bei 86 Prozent.

Zudem besuchen in Bayern rund 22 Prozent der Kinder eine Mittagsbetreuung bis etwa 14.30 Uhr - diese Quote liegt im westdeutschen Durchschnitt bei 18 Prozent. Selbst wenn die bayerischen Grundschulkinder teilweise nicht ganztags, sondern nur über Mittag betreut würden: Der Personalmangel läge dem neuen Fachkräfte-Radar der Bertelsmann Stiftung zufolge immer noch bei rund 10.000 Mitarbeitenden im Jahr 2030.

Auch in Kitas fehlen tausende Qualifizierte

Hinzu kommt, dass Bayern bis 2030 zusätzlich einen enormen Bedarf von etwa 46.000 Fachkräften an Kitas hat - dies habe bereits der Fachkräfte-Radar aus dem vergangenen Jahr gezeigt. Insgesamt fehlen im Freistaat also bis 2030 im schlimmsten Fall rund 67.000 pädagogische Fachkräfte für die Kitas und die Grundschul-Betreuung.

Im Freistaat zeichnet sich also auch ein Konkurrenzkampf um Fachkräfte ab. "Genügend und gut qualifiziertes pädagogisches Personal ist aber erforderlich, damit der Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung jedem Grundschulkind die besten Bildungschancen ermöglicht," so Bock-Famulla. "Bayern muss gemeinsam mit allen Verantwortlichen sofort eine langfristige Fachkräfteoffensive auf den Weg bringen, damit zumindest im nächsten Jahrzehnt ein ausreichendes Personalangebot verfügbar ist."

Tausende neue Betreuungsplätze müssten geschaffen werden

Erst kürzlich hatte das Deutsche Jugendinstitut und die TU Dortmund eine Studie veröffentlicht, wonach viel zu wenig Ganztagsangebote in Bayern zur Verfügung stehen. 54 Prozent der Familien hätten Bedarf - und nicht einmal 40 Prozent haben einen Platz. Das heißt: Viele Grundschüler, die oftmals schon um 11.15 Uhr Unterrichtsschluss haben, sind schon mittags wieder daheim. Das schränkt in der Regel gerade die beruflichen Möglichkeiten von Frauen sehr stark ein.

Um den von Bund und Ländern beschlossenen Rechtsanspruch auf einen Platz zu erfüllen, müssten in Bayern bis 2030 zwischen 108.000 und 136.000 Plätze zusätzlich geschaffen werden, hieß es in der Studie.