Kita-Betreuung in Corona-Zeiten: Normalbetrieb nicht leistbar

Der Satz "Kitas haben zu" ärgert Mareike Eichhorn jedesmal. Sie ist die Leiterin im Kindergarten Pumuckl-Haus in der Nürnberger Südstadt und hatte eigentlich nie geschlossen. Die Erzieherin darf Kinder nur in einer Notbetreuung aufnehmen. Anfangs für Eltern, die beide in systemrelevanten Berufen arbeiten, mittlerweile reicht es aus, wenn nur ein Elternteil einer solchen Arbeit nachgeht. "Aber dann auch nur, wenn im Haushalt keine andere erwachsene Person das Kind betreuen kann", erklärt die Erzieherin. Das hat das Jugendamt so vorgeschrieben und muss auch entsprechend beantragt werden.

Bringzeit unter besonderen Voraussetzungen

Ab 7.30 Uhr ist Bringzeit im Pumuckl-Haus in Nürnberg. Nur ein Elternteil darf den Kindergarten wegen der Schutzmaßnahmen betreten. Deswegen geht Dae Kyu Cha mit seiner Tochter erst einmal am Zimmer der Blauen Gruppe vorbei bis ans andere Ende des Ganges. Dort ist der Waschraum. Denn für die beiden heißt es erst einmal: ausgiebig Händewaschen. Danach muss Dae Kyu Cha schnell durch den Hinterausgang gehen, um möglichst wenig Kontakt zu anderen zu haben. Vier Wochen war seine Tochter Juah mit den Eltern allein zuhause. Nun darf sie in die Notbetreuung kommen, erklärt ihr Vater.

"Ihre Mutter arbeitet in der Praxis, ist Zahnärztin. Ich glaube, das ist eine sehr gute Betreuung vom Kindergarten, und eine gute Entscheidung der Regierung." Dae Kyu Cha, Vater

Zwei Gruppen, zwei Farben

Das Pumuckl-Haus hat zwei Gruppen, die blaue und die grüne Gruppe. Zwei Erzieherinnen kümmern sich pro Gruppe dabei um bis zu fünf Kinder. In der grünen Gruppe verabschiedet Jennifer Schall ihren Sohn Elay. Nach einer innigen Umarmung schickt sie ihren Sohn in den Gruppenraum. Die Mutter ist selbst Erzieherin und freut sich über die Unterstützung in der Kita.

"Also für mich ist das natürlich ideal, ich arbeite hier um die Ecke auch in einer Kita, und das ist für mich total perfekt, dass ich hier meinen Sohn abgeben kann. Und, dass die Pädagogen das auch so gut unterstützen, dass wir zusammenarbeiten können." Jennifer Schall, Mutter und selbst Erzieherin

Mehrmals am Tag waschen die Erzieherinnen zusammen mit den Kindern die Hände. Vor dem Essen, nach dem Essen. Die jeweiligen Kinder aus den Gruppen sollen sich dabei, wenn möglich, nicht begegnen. Die Erzieherinnen sind jeweils den Gruppen fest zugeordnet, sollen sich nicht abwechseln oder vertreten. Auch den Außenbereich des Pumuckl-Hauses benutzen die Gruppen nacheinander, nie gemeinsam.

Arbeiten ohne Maske und Abstand

Erzieherinnen arbeiten mit erhöhtem Risiko, das ist allen bewusst. Das Tragen von Masken ist in der Kita aber so gut wie unmöglich. Denn die Kinder brauchen die Mimik des ganzen Gesichts. Auf das gemeinsame Frühstück wollen sie auch nicht verzichten. Und Abstand halten – das funktioniert nur in der Theorie, erklärt die Erzieherin Nesly Baki.

"Ich kann eben nicht von zwei Meter weit kommunizieren oder Hilfestellung geben. Es ist für uns sehr, sehr schwierig, uns von den Kindern fern zu halten, es ist gar nicht möglich. Das Kind möchte auch getröstet werden, in den Arm genommen werden, und da kann ich kein Kind abweisen. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll." Nesly Baki, Erzieherin und stellvertretende Leiterin Pumuckl-Haus

Zur Zeit keine Chance auf Normalbetrieb

Die Erzieherinnen sind jetzt schon an ihren Grenzen, zum Teil können Kolleginnen aus gesundheitlichen Gründen nicht eingesetzt werden. Die Kitas wieder für mehr oder gar alle Kinder zu öffnen, kann sich die Kindergarten-Leiterin Mareike Eichhorn hier momentan nicht vorstellen.

"Das ist nicht leistbar. Im Moment sind wir alle gesund, wir sind da. Wenn jemand krank wird oder Urlaub nehmen muss, erfüllen wir nicht mehr diesen Schlüssel, dass zwei Betreuer eine Gruppe betreuen können. Das heißt, durchwechseln dürfen wir auch nicht, das heißt, dann stehen wir alleine da." Mareike Eichhorn, Erzieherin und Leiterin Pumuckl-Haus

Kurzarbeit auch in der Kita möglich

Und dann droht den Erzieherinnen vielleicht sogar noch Kurzarbeit. Denn den Trägern naht ein großes Defizit, wenn Eltern ihre Zahlungen einstellen und der Staat nur einem Teil davon ersetzt. Das größte Einsparpotenzial böten dann die Personalkosten. Weniger Erzieherinnen für mehr Kinder – diese Gleichung ginge dann aber im Alltag gar nicht mehr auf.