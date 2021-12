Betreiber von illegaler Schule in Röllbach ist Rechtsextremist

Bei dem Betreiber und Verantwortlichen einer bereits geschlossenen schulähnlichen Einrichtung in Röllbach (Lkr. Miltenberg) handelt es sich um einen "einschlägig bekannten Rechtsextremisten". Das hat das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz auf Anfrage von BR24 mitgeteilt. Momentan werde geprüft, inwieweit diese Person Einfluss auf den Schulbetrieb genommen hat. Auch die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE) sei bereits in den Fall mit eingebunden. Genauere Details und Hintergründe zum Betreiber sind derzeit noch nicht bekannt.

Von Polizei durchsucht und geschlossen

Die illegale Schule in Röllbach war am 8. Dezember 2021 von der Polizei durchsucht und geschlossen worden. Laut Landratsamt Miltenberg soll der Unterricht in einer stillgelegten Häckerwirtschaft stattgefunden haben. Eine Handvoll schulpflichtiger Kinder seien dort unterrichtet worden, alle aus dem Landkreis Miltenberg. Aktiv sei die Behörde letztendlich geworden, weil der Unterricht einen baurechtlichen Verstoß darstelle. Kurz gesagt: Die Betreiber hätten die Räume als Unterrichtsräume anmelden müssen, da es sich um eine ehemalige Häckerwirtschaft handeln würde und nicht um eine Schule.

Gefahr für die Kinder

Eine sogenannte Nutzungsänderung sei aber nie beantragt worden. Außerdem hätte es nicht genug Fluchtwege gegeben, weshalb für die Kinder eine Gefahr für Leben und Gesundheit zu befürchten war. Unabhängig davon gilt die Schulpflicht. Dazu hatte es vom Landratsamt Miltenberg geheißen: Die Kinder beziehungsweise Jugendlichen waren an ihren eigentlichen Schulen angemeldet und nicht abgemeldet. Deswegen müsse der Unterricht an einer dieser staatlich genehmigten Schulen erfolgen. Unbekannt ist derzeit auch noch, wie lange die Kinder dort bereits unterrichtet wurden.

Erster Verdacht Anfang Dezember

Ein erster Verdacht kam wohl schon Anfang Dezember auf. Bei der Durchsuchung seien laut Landratsamt Miltenberg Schulutensilien gefunden worden. Außerdem ähnelten die Räumlichkeiten denen eines Klassenzimmers. Über die nächsten Schritte und mögliche Konsequenzen für die Eltern und Betreiber entscheidet laut Polizei das Landratsamt Miltenberg. Es sei naheliegend, dass der Personenkreis, der die illegale Schule betrieben hat, in Zusammenhang mit Corona-Leugnern und Gegnern der Corona-Maßnahmen steht, sagte Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) in einer früheren BR-Anfrage.