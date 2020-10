Betreiber von "CBD-Shops" Würzburg und Schweinfurt angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat Anklage gegen die Betreiber sogenannter "CBD-Shops" in Würzburg und Schweinfurt erhoben. Dabei wird den insgesamt fünf Personen strafbarer Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Im November 2019 hatte die Kriminalpolizei Würzburg drei sogenannte "CBD-Shops" in Würzburg und Schweinfurt durchsucht und Ware beschlagnahmt. Auch die Wohnräume der Ladenbesitzer wurden durchsucht. Insgesamt stellten die Beamten zahlreiche Cannabis-Produkte sicher. CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol, ein nicht psychoaktives Produkt, das aus Cannabis hergestellt wird.

THC-Gehalt in den Tees ist laut Staatsanwaltschaft unzulässig hoch

Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen hatten die Ladenbetreiber - entgegen den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes - in ihren Geschäften sowie im Online-Handel unter anderem als Nutzblütentee bezeichnete, unverarbeitete Marihuanadolden bzw. Marihuanablüten zum Verkauf angeboten. Bei Untersuchungen der unterschiedlichen Teesorten durch das Institut für Rechtsmedizin und das Bayerische Landeskriminalamt konnten THC-Wirkstoffgehalte von bis zu 0,3 Prozent nachgewiesen werden. Tetrahydrocannabinol (THC) ist eine psychoaktive Substanz.

Vorwurf: Ladenbetreiber hatten keine Lizenz für Handel mit Betäubungsmitteln

Für den An- und Verkauf derartiger Pflanzenteile hätte es laut Staatsanwaltschaft einer - im vorliegenden Fall fehlenden - Erlaubnis nach dem Betäubungsmittelgesetz bedurft. Eine im Betäubungsmittelgesetz enthalte Ausnahmeregelung greife in dem Fall nicht, da der Verkauf an den Endabnehmer zum Konsum keinen wissenschaftlichen oder gewerblichen Zweck erfülle. Wenn ein solcher Zweck aber nicht vorliege, sei der An- oder Verkauf ganz unabhängig vom THC-Gehalt nicht zulässig und somit auch dann nicht, wenn der THC-Gehalt weniger als 0,2 Prozent betrage, so die Staatsanwaltschaft.

Waffenbesitz und Abgabe an Minderjährige stehen im Raum

Was die betäubungsrechtlichen Verstöße betrifft, lautet der Tatvorwurf im Einzelnen etwa vorsätzliches gewerbsmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln oder unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. Zwei der insgesamt fünf Beschuldigten werden wegen weiterer Delikte wie Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte beziehugsweise vorsätzlichen Besitzes einer verbotenen Waffe angeklagt, nachdem Polizeibeamte und ein Staatsanwalt während der Durchsuchungsaktion beleidigt worden waren. Darüber hinaus hatte sich ein Tatverdächtiger den polizeilichen Maßnahmen widersetzt.

Betreiber hatte Polizeiaktion kritisiert

Der Betreiber der beiden Shops hatte der Polizei und der Staatsanwaltschaft nach der Durchsuchung "reine Willkür" und "unnötige Härte" vorgeworfen. Bei der Durchsuchung bei ihm zuhause, erklärte er damals, sei er bei dem Versuch den Einsatz mit dem Handy zu filmen, sofort von einem Beamten zu Boden gebracht und fixiert worden, vor den Augen seiner beiden kleinen Kinder. In Handschellen sei er dann zu einem seiner Läden gebracht worden. Bei einer Mitarbeiterin, die noch geschlafen habe, hätten die Beamten mit einem Rammbock die Wohnungstür aufgebrochen.