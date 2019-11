vor 41 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Betreiber fordern bessere Konditionen für Kraftwerk in Schwaben

Seit vielen Jahren haben mehrere Betreiber Interesse daran, Gaskraftwerke in Schwaben zu bauen. Auch der Netzbetreiber Amprion wünscht sich ein neues Kraftwerk bevor Block C am AKW Gundremmingen abgeschaltet wird. Doch das Projekt kommt nicht voran.