Betonplatten vor Güterzug gelegt – Ermittlungen in Lehrberg

Unbekannte haben in Lehrberg im Landkreis Ansbach Betonplatten auf die Gleise gelegt und zwei Wagons eines Güterzuges abgekoppelt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.

Halbstündigen Stopp genutzt

Den Angaben zufolge hatte der Güterzug am Samstag wegen einer Baustelle für etwa eine halbe Stunde am Bahnhof Lehrberg halten müssen. Während des Stopps koppelten die Täter zwei Wagen ab. Außerdem legten sie zwei massive Betonplatten zwischen die Räder eines Wagons, so die Bundespolizei in Nürnberg.

Zeugen gesucht

Der Lokführer bemerkte den Eingriff erst kurz vor der Weiterfahrt durch eine Warnmeldung des elektronischen Notfallsystems. Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911/20 55 51-0 zu melden.