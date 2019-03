Unbekannter legt erneut Betonplatte auf Gleise – Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag überfuhr ein Regionalexpress zwischen Unter- und Oberschleißheim eine auf den Gleisen befindliche Betonplatte. Verletzt wurde niemand. Es kam jedoch zu erheblichen Behinderungen auf der Bahnstrecke München-Regensburg. Auch der S-Bahnverkehr der S1 wurde gestört.

Erst am Freitag lag an der gleichen Stelle schon mal eine Betonplatte auf den Gleisen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Zugführer leitet Vollbremsung ein – zu spät

Der Zugführer entdeckte zwischen Unter- und Oberschleißheim noch die Betonplatte. Trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung überfuhr der Zug aber das Hindernis. Nach rund 400 Metern kam der Zug mit 200 Passagieren zum Stehen.

Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens am Zug ist derzeit laut Bundespolizei noch nicht bekannt.

Unbekannter legt Abdeckplatte eines Schachtes aufs Gleis

Der Ereignisort liegt direkt an einem "wilden" Bahnübergang am Südrand von Unterschleißheim, in direkter Nähe zu Hochhäusern, der stark genutzt wird. Nach ersten Erkenntnissen legte ein bislang unbekannter Täter eine Abdeckplatte eines Kabelschachtes auf das Gleis.

Bereits am Freitag hatte ein Zug am Nachmittag an der gleichen Stelle eine Betonplatte überfahren. Der Zug wurde nicht beschädigt. Er konnte seine Fahrt fortsetzen.

Bahnstrecke München-Regensburg komplett gesperrt

In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Bahnstrecke München-Regensburg war in beiden Richtungen für rund eine Stunde komplett gesperrt. Dadurch kam zu erheblichen Behinderungen.

Der Unfallzug konnte zum S-Bahnhaltepunkt Oberschleißheim fahren. Dort mussten alle Reisenden den Regionalexpress verlassen und ihre Fahrt mit anderen Zügen fortsetzen.