Betonplatte auf Gleise gelegt - Polizei sucht Zeugen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend in Landshut eine Beton-Abdeckplatte auf die Gleise der Bahnstrecke von Landshut in Richtung Plattling gelegt. Das teilte die Polizei mit.

100 Fahrgäste im Regionalexpress

Zwar leitete der Triebfahrzeugführer des Regionalexpresses noch eine Schnellbremsung ein, konnte ein Überfahren der Betonplatte aber nicht mehr verhindern. Der Zug fuhr zu diesem Zeitpunkt etwa 70 km/h. Im Zug befanden sich circa 100 Fahrgäste, die unverletzt blieben. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden die Passagiere aus dem Zug gebracht. Sie setzten ihre Reise in Bussen fort.

Der Zug entgleiste zwar nicht, wurde durch das Überfahren der Betonplatte aber beschädigt und konnte aufgrund dessen seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Nach ersten Einschätzungen entstand am Triebfahrzeug ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro.

Schuhabdrücke am Tatort gefunden

Laut Polizei wurde die Abdeck-Betonplatte von einem angrenzenden Kabelschacht entfernt und auf die Schiene gelegt. Vor Ort nahmen die Beamten der Bundespolizei die Ermittlungen auf, die Betonplatte wurde sichergestellt und wird derzeit auf mögliche Spuren untersucht. Am Tatort konnten die Ermittlungsbeamten auch Schuhabdrücke feststellen.

Die Bahnstrecke war von 19:15 Uhr bis 21:25 Uhr gesperrt, der defekte Triebwagen wurde zum Instandhaltungswerk nach München überführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.