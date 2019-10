Betonmischer durchbricht Mittelleitplanke auf der A7

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war ein 56-Jähriger mit seinem Betonmischer am Morgen auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache touchierte er mit seinem Fahrzeug in einem Baustellenbereich eine Betonleitwand. Dann durchbrach das Fahrzeug die Mittelleitplanke und blieb quer auf der Seite liegen. Ein zufällig anwesender Rettungsdienst konnte den 56-jährigen Fahrer erstversorgen. Der Mann ist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.