Beten mit Lichthupe: Erster Advents-Autogottesdienst in Bayreuth

Auch die Kirchen gehen in Corona-Zeiten andere Wege. In Bayreuth wird es daher am 3. Advent, also am Sonntag erstmals Auto-Gottesdienste auf dem Volksfestplatz geben. Geplant sind am Vormittag um 10.00 Uhr ein Kinder- und Familiengottesdienst, am Nachmittag um 16.00 Uhr dann noch ein Adventsgottesdienst.

Gottesdienst auf Volksfestplatz wird wie im Auto-Kino übertragen

Erst in dieser Woche habe das Gesundheitsamt noch sein Einverständnis gegeben, so Pfarrer Hans-Dietrich Nehring im BR-Gespräch. Für den Gottesdienst wird extra eine Bühne aufgebaut. Die Übertragung läuft dann, wie beim Auto-Kino. Über eine mittegeteilte Frequenz können alle Gottesdienstbesucher der Predigt in ihrem Auto lauschen.

Pfarrer Nehring: "Plane Blinker und Lichthupe einzusetzen"

Pfarrer Nehring hofft, dass ein wenig Interaktion möglich sein wird. "Ich plane auf jeden Fall Blinker und Lichthupe einzusetzen. Wir sind schon sehr gespannt, wie es wird", so Nehring.

Specialgäste für Auto-Gottesdienst in Bayreuth geplant

Zu Gast beim Familiengottesdienst wird auch die Bayreuther Schauspielerin Katharina Hirschberg (bekannt aus der Serie "Bibi und Tina") sein. Ebenso geplant ist Musik der Band Funkelstein und ein Auftritt von Esel "Stups" aus der Stadtkirche. Der Kindergottesdienst dauert etwa 40 Minuten. Am Nachmittag werden traditionelle Adventslieder gesungen. Der Erwachsenengottesdienst wird eine Stunde dauern.

Organisiert hat den ersten Bayreuther Auto-Gottesdienst das Evangelisch-Lutherische Dekanat Bayreuth Bad Berneck. Federführend verantwortlich ist das Pfarrer-Ehepaar Nehring von der Friedenskirche Bayreuth.